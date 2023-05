Coree: ambasciatore Seul in Italia, Pyongyang ha ultimato preparativi per test nucleare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, il governo di Seul si sta impegnando per riportare la Corea del Nord al tavolo dei negoziati, allo scopo di conseguire la denuclearizzazione e istituire "una pace sostenibile" nella Penisola. "La Corea del Sud è disponibile al dialogo finalizzato alla denuclearizzazione in qualunque momento. Se Pyongyang fosse disposta ad un dialogo sincero, Seul metterebbe in campo una serie di misure corrisposte in ambito politico, militare ed economico". In collaborazione con gli Stati Uniti, ha aggiunto ancora Lee, "puntiamo ad aumentare il livello di deterrenza, allo scopo di rendere consapevole Pyongyang della inutilità dei suoi programmi nucleari". Allo stesso tempo, "manteniamo un rapporto con la Cina, che esercita un'influenza sulla Penisola ma che è anche un'importante sostenitrice della Corea del Nord, che rifornisce con aiuti alimentari e materie prime". La Corea del Sud si sta infine impegnando per bloccare le fonti di finanziamento di Pyongyang, che ha eluso le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ottenendo "centinaia di milioni di dollari" da attività informatiche illecite. (Res)