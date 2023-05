Balneari: Salvini, a breve mappatura spiagge, siano gestite da italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente partirà la mappatura di tutte le spiagge. Hanno detto per anni che non si poteva fare, che l'Europa non voleva. Ora garantiremo che il mare d’Italia possa essere gestito da italiani, da gente che si sacrifica da cinquant'anni". Lo scrive su Instagram il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)