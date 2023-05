Medio Oriente: presidente parlamento di Israele, l’Iran sta perseguitando il mondo libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran “sta perseguitando il mondo libero e noi (Israele) rappresentiamo il mondo libero nella regione” del Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente della Knesset, il parlamento di Israele, Amir Ohana, durante un’audizione informale davanti alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato. L’Iran “è la principale minaccia che il mio Paese si trova ad affrontare, ma non solo (Israele). Tutto il mondo libero. L’Iran non solo finanzia il terrorismo e le milizie sciite in Siria, Hezbollah (in Libano), ma il regime degli ayatollah apertamente fa appello perché si distrugga lo Stato di Israele e si sta impegnando per ottenere armi nucleari per farlo”, ha proseguito. L’Iran rappresenta “una minaccia esistenziale per il mio Paese. Ci vedono come un piccolo Satana, l’America è il grande Satana”, ha proseguito Ohana. Nel suo intervento, il presidente parlamentare è intervenuto sull’operazione che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato nella notte su Gaza, in risposta al lancio di razzi negli ultimi giorni. “Negli ultimi giorni sono stati lanciati oltre 100 missili da Gaza contro civili israeliani. Non credo che possa esserci Paese che possa tollerare o sopportare una situazione del genere. E’ questo il senso dell’operazione di questa notte compiuta dalla Jihad islamica, finanziata dall’Iran”.(Res)