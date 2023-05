Imprese: Ita Airways incontra studenti e neolaureati della Luiss Guido Carli al Career Day 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways partecipa oggi al Career Day 2023 organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Luiss Guido Carli. Il team Hr ha accolto l’invito da parte della Luiss a partecipare a questo importante evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta in ambito lavorativo. I giovani studenti, laureandi e laureati prenotati potranno incontrare i recruiter di Ita Airways presso i desk dedicati negli spazi interni ed esterni del Campus di Viale Romania. Il Career Day 2023 rappresenta per Ita Airways un’opportunità di confronto con un mondo del lavoro in rapida e costante evoluzione. La Compagnia, nata nell’ottobre 2021 come start up, ha nella sua mission quella di porre al centro le persone, con una particolare attenzione alla formazione del personale e all’inserimento di giovani e talentuose risorse (Com)