Turchia: presidente Erdogan, stipendi di alcuni funzionari pubblici aumentati del 45 per cento

- La Turchia ha aumentato i salari di 700.000 funzionari pubblici del 45 per cento, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali e parlamentari previste per la prossima domenica, 14 maggio. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. L’annuncio è giunto oggi, durante un incontro ad Ankara per discutere dei diritti economici e sociali dei lavoratori del settore pubblico nel quadro del Contratto collettivo nazionale (Public Collective Bargaining Agreement Framework Protocol). “Aumenteremo gli stipendi del 45 per cento, anche per le quote dell’assistenza sociale”, ha annunciato Erdogan. “Analogamente, aumentiamo il salario minimo a 15.000 lire turche (768 dollari) al mese”, ha aggiunto il presidente, promettendo di continuare a impegnarsi per accrescere ulteriormente salari e pensioni del settore pubblico: “Per luglio, stiamo preparando elaborazioni basate sulla differenza tra inflazione e benessere sociale”. Gli aumenti annunciati oggi saranno applicati a partire da giugno, per tutto il secondo semestre del 2023, secondo quanto promesso dallo stesso Erdogan lo scorso 4 maggio, durante un comizio elettorale nella provincia di Giresun, sul Mar Nero. Non si tratta dunque di una misura permanente, ma è pur sempre una misura significativa dal punto di vista sociale, se si considera che in Turchia i funzionari pubblici sono cinque milioni, una cifra che attribuisce loro anche un certo peso elettorale. Lo scorso 4 gennaio, Erdogan aveva disposto un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici attivi e in pensione, inizialmente del 25 per cento, poi del 30 per cento per i primi sei mesi del 2023. (Res)