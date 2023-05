Mobilità: Sala, dobbiamo accelerare su sensori angolo cieco per sicurezza ciclisti - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Per la sicurezza dei ciclisti a Milano, "dobbiamo accelerare sui sistemi per leggere l'angolo cieco, non lo si fa dall'oggi al domani, ma noi dovremo rapidamente portare in giunta una delibera che li renda obbligatori". Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della Stagione Sinfonica 2023/24 dell'auditorium Verdi di Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)