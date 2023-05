Terrorismo: Prisco, vicinanza a familiari vittime, impegno a cercare verità nascoste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi commemoriamo quello che 45 anni fu un atto di violenza brutale da parte dei terroristi nei confronti di una intera nazione, l'uccisione di Aldo Moro dopo 55 giorni di segregazione. Il giorno in cui il terrorismo fece ritrovare il corpo dello statista in via delle Botteghe Oscure rimane, nella memoria di chi c'era allora e delle generazioni successive, un momento di angoscia, un colpo al cuore inferto alle istituzioni democratiche, che ha lasciato strascichi importanti nella storia repubblicana. Solo l'unità e la coesione di una democrazia già matura consentirono una reazione del popolo italiano e dello Stato contro l'eversione e il terrorismo, di fatto sconfitti negli anni a seguire. Celebrando il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi, noi oggi ci stringiamo intorno ai familiari delle vittime e ci impegniamo a non dimenticare ma soprattutto a continuare a cercare le verità ancora nascoste sul sequestro e sull'uccisione di Aldo Moro e sulla stagione delle stragi". Lo dichiara il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (Fd'I), in occasione della celebrazione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo.(Rin)