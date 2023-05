Roma: assessore Ambiente Lazio, Comune non tiri in ballo Regione su ztl verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Patanè non tiri in ballo l’amministrazione Rocca. "La Regione Lazio si è già resa disponibile ad analizzare ogni proposta seria proveniente dal Comune che salvaguardi il contenimento delle emissioni e il diritto dei nostri cittadini a non essere penalizzati da una politica cittadina assente da troppi anni". Lo dichiara l’assessore Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica, della Regione Lazio, Elena Palazzo. “Voglio ribadire che il Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio è stato già approvato con la delibera n. 8 del Consiglio del 5 ottobre 2022 e nella fase di consultazione pubblica Roma Capitale ha presentato delle osservazioni poi valutate dalla regione e in larga parte accolte – prosegue l’assessore -. Grazie a questo accoglimento non stati presentati emendamenti né in Commissione Ambiente del Consiglio né in aula da parte del Comune. Ricordo inoltre che l’obiettivo del Piano è quello di garantire e tutelare la salute dei cittadini ed è quello che viene fatto stabilendo dei limiti per le emissioni nocive – continua l’assessore Palazzo. L’iter di approvazione del Piano a carico della Regione è concluso. A questo punto Roma si assuma le proprie responsabilità e così come è previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano in alternativa alla deroga delle limitazioni previste dall’art. 24 avanzi delle proposte di misure compensative che la Regione valuterà e validerà attraverso i propri uffici tecnici. Resta fermo il punto che – conclude l'assessore -. tali proposte dovranno garantire lo stesso risultato, ovvero l’equivalente riduzione degli inquinanti nell’atmosfera”. (Com)