Pnrr: Simiani (Pd), accelerare su transizione verde

- "Le politiche energetiche del governo per garantire la transizione verde e rendere il nostro Paese meno dipendente dalla Russia devono essere più efficaci e coinvolgere maggiormente il Parlamento. I progetti del Pnrr al piano RePowerEu sono numerosi e la loro attuazione è fondamentale. Riguardano: il contrasto alla povertà energetica; il contributo alla diffusione delle energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione della dipendenza dai combustibili fossili; la riqualificazione della forza lavoro per acquisire competenze verdi". Lo ha dichiarato in Aula, alla Camera, Marco Simiani, capogruppo del Pd in commissione Ambiente a Montecitorio, nella dichiarazione di voto sulla mozione relativa al Piano europeo RePowerEu. (Rin)