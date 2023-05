Fvg: Fedriga: consolidare alleanze con partner strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare le relazioni con i nostri partner strategici non è “solo un'esigenza di natura economica, ma anche sociale”. Lo ha detto il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che questa mattina ha inaugurato lo stand Fvg alla Transport Logistic di Monaco: “E’ proprio in virtù del consolidamento di queste alleanze - ha affermato Fedriga - che potremo infatti mettere in sicurezza la tenuta del nostro territorio e, in una prospettiva più ampia, dell'Occidente democratico, dagli effetti delle crisi internazionali provocate dai regimi autocratici. La partecipazione alla Transport Logistic rimarca la volontà del sistema logistico del Friuli Venezia Giulia di unire le forze, coinvolgendo i suoi principali attori pubblici e privati in un progetto comune di sviluppo del territorio e di valorizzazione di quelle specificità che rappresentano, a livello internazionale, un'importante leva di crescita. Stringere sinergie con altri player non è quindi solo un'esigenza di natura commerciale ma, ben di più, una precisa scelta di campo sul piano diplomatico", ha concluso (segue) (Frt)