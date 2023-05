Fvg: Fedriga: consolidare alleanze con partner strategici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pausa imposta dalla pandemia nel 2021, la regione ha rinnovato il proprio impegno promuovendo l'allestimento di un padiglione - in collaborazione con Promoturismo Fvg, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e con Aries Venezia Giulia - al quale hanno aderito, sotto l'egida "We are Friuli Venezia Giulia" ("Noi siamo il Friuli Venezia Giulia"), 20 co-esibitori. Uno stand arricchito da tre filmati realizzati dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, da un corner con una mappa virtuale e un visore per realtà virtuale gestito da Aries e da un servizio di catering con prodotti del territorio organizzato da PromoTurismo Fvg. Presenti al taglio del nastro, a fianco del governatore, l'assessore alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante, il presidente dell'Autorità Portuale Zeno d'Agostino, il vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Massimiliano Ciarrocchi e il Console generale d'Italia a Monaco Sergio Maffettone. (Frt)