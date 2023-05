Roma: Fd'I annuncia delibera su Ztl verde "si valuti commissariamento Campidoglio su tema"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di delibera contro la Zona a traffico limitato della fascia verde di Roma e suggerisce che il Campidoglio sia commissariato sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti. Il provvedimento, annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, impedisce, a partire da novembre 2023 e in modo graduale fino al 2024, la circolazione ai veicoli più inquinanti in un’area molto estesa della Capitale. "Una decisione scellerata a cui ci opporremo in tutti i modi", ha detto il capogruppo capitolino di Fd'I, Giovanni Quarzo, nel corso della conferenza stampa di oggi tenutasi al Comando dei vigili urbani in via della Consolazione a Roma. "Abbiamo deciso di presentare una proposta di delibera di fronte a una scelta dell'amministrazione che, oltre a essere sbagliatissima, ha anche saltato il Consiglio comunale ricorrendo a una semplice ordinanza del sindaco: su un tema così importante che riguarda la vita di tutti non si può cassare il dibattito in Aula - ha spiegato Quarzo -. Chiederemo anche un Consiglio straordinario e abbiamo già iniziato una raccolta firme online. Dal prossimo weekend raccoglieremo firme anche sul territorio, in tutti i Municipi di Roma, perché dai cittadini arriva una critica fortissima". Presenti alla conferenza stampa i consiglieri capitolini di Fd'I, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Rachele Mussolini e Federico Rocca. (segue) (Rer)