Roma: Fd'I annuncia delibera su Ztl verde "si valuti commissariamento Campidoglio su tema" (2)

- Sulla Ztl della fascia verde in città si stanno levando proteste da parte di cittadini e istituzioni ma al di là di queste "siccome siamo la prima forza del Paese dobbiamo essere costruttivi - ha aggiunto Erbaggi -. Siamo sicuramente contrari alla scelta ma vogliamo dare un punto di vista concreto”. Per questo motivo Fd’I ha elaborato una delibera che prevede “di abbattere l’inquinamento atmosferico” ma “abbiamo la nostra ricetta che porteremo in Aula e in tutte le piazze”. Tra le proposte: la creazione immediata di un tavolo inter-istituzionale tra governo, Regione, Città metropolitana di Roma e Roma Capitale. "A Roma siamo in emergenza totale e quindi siamo disposti ad accettare una forma commissariale su questa situazione che riguarda la Capitale d’Italia”, ha sottolineato Erbaggi. "Ci opporremo in tutti i modi a questa decisione scellerata - ha aggiunto Quarzo - considerato anche che il piano regionale di Zingaretti citato più volte da Gualtieri non porta obbligatoriamente a scelte così stringenti da parte dell'amministrazione, e che per l'Osservatorio Roma il cambio di auto necessario ai romani costerebbe, tra acquisti e passaggi di proprietà, ben 15 miliardi di euro, bloccando 700 mila macchine su 1,8 milioni". (segue) (Rer)