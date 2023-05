Roma: Fd'I annuncia delibera su Ztl verde "si valuti commissariamento Campidoglio su tema" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il documento di Fd'I, nel testo si chiede di sospendere quanto disposto con la delibera del novembre del 2022 tornando alla precedente perimetrazione della Ztl fascia verde e ai relativi divieti, di derogare ai divieti per i veicoli bi-fuel, mixed fuel, dual fuel, istituire un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Citta Metropolitana e Campidoglio per varare un 'rinascimento infrastrutturale' della Capitale con risorse e tempi certi anche con procedure commissariali, e utilizzando una maggior quota di risorse Pnrr. Aumentare il numero delle centraline per l'inquinamento cittadino, oggi solo 13. Varare un consistente ausilio economico per sostituire i sistemi di riscaldamento più impattanti. Incentivare lo smart working a partire dall'amministrazione capitolina. Avviare un ridisegno e ottimizzazione del Tpl su gomma, anche ricorrendo a una più forte sinergia coi privati. Attivare le piattaforme previste dal Progetto Maas, ovvero i sistemi di biglietto integrato tra trasporto pubblico di linea e non di linea. Stabilire un intenso programma periodico di lavaggio delle strade per abbassare il livello degli inquinanti. (Rer)