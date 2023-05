Milano: il Questore sospende la licenza a tre locali a Cimiano, Quarto Oggiaro e Sesto S. G.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione della licenza per 7 giorni per la conduzione del “Bar Gelateria Celentano”, in via Madre Picco 8, in zona Cimiano a Milano, e la sospensione delle licenze per 15 giorni al “ Bar Lessona ”, in via Lessona 1 a Quarto Oggiaro a Milano e al “ Bar Tavola Fredda” in via Firenze 50 a Sesto San Giovanni. Questa mattina, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione della licenza per 7 giorni al proprietario del “Bar Gelateria Celentano”, in quanto, a seguito di controlli svolti negli ultimi mesi è risultato essere frequentato da persone pregiudicate per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso marzo, i poliziotti del Commissariato hanno effettuato un controllo all’interno del locale identificando, tra gli altri, due avventori con precedenti penali e di polizia di cui uno di essi anche gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e da un avviso orale del Questore di Milano notificato lo scorso marzo. (segue) (Com)