Milano: il Questore sospende la licenza a tre locali a Cimiano, Quarto Oggiaro e Sesto S. G. (2)

- Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, notificato questa mattina al titolare del “Bar Tavola Fredda”, dai poliziotti del Commissariato di Sesto San Giovanni, scaturisce dal fatto che lo scorso marzo, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti presso l’esercizio a seguito di una violenta lite all’interno del locale tra due avventori in forte stato di alterazione; uno di essi ha cercato di colpire le Forze dell’Ordine con dei cocci di bottiglia. Entrambi i litiganti, pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché per violazioni in tema di immigrazione clandestina. Inoltre, lo scorso agosto, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno spacciatore che poco prima aveva ceduto una dose di cocaina a un avventore del bar. (segue) (Com)