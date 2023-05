Milano: il Questore sospende la licenza a tre locali a Cimiano, Quarto Oggiaro e Sesto S. G. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il “Bar Lessona”, la sospensione della licenza per 15 giorni, notificata ieri pomeriggio dal Commissariato Quarto Oggiaro, si è resa necessaria in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti dalla Polizia di Stato negli ultimi mesi, il locale è risultato essere frequentato da numerosi clienti pregiudicati. In particolare, lo scorso marzo, gli agenti della Polizia di Stato, con un’unità cinofila della Polizia Locale di Milano, hanno identificato, tra gli altri, cinque clienti del bar con precedenti penali e di polizia di cui tre trovati in possesso di hashish, motivo per il quale sono stati sanzionati amministrativamente. Inoltre, nello stesso mese sono stati identificati 14 avventori con precedenti penali e di polizia di cui due di essi sanzionati amministrativamente per l’uso personale di hashish. Il locale nel 2021 è stato già destinatario di un decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., per analoghe problematiche. (Com)