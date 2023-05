Bulgaria: la mostra “Europa. L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli” inaugurata a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sofia è stata inaugurata oggi la mostra “Europa. L’illustrazione italiana racconta l’Europa dei popoli” presso l’anfiteatro Kino & Bar Cabana, nelle vicinanze del Palazzo nazionale della cultura. Lo ha reso noto l’ambasciata d’Italia a Sofia. L’inaugurazione, in occasione della Giornata dell’Europa, è avvenuta alla presenza dell’ambasciatrice d'Italia a Sofia Giuseppina Zarra, e della direttrice dell'Istituto italiano di cultura Maria Mazza, insieme al ministro degli Affari esteri bulgaro Ivan Kondov, all'ambasciatrice di Svezia Katarina Rangnitt e alla rappresentanza della Commissione europea in Bulgaria. Il progetto, che coinvolge grandi illustratori italiani già affermati a livello internazionale, è stato realizzato dalla Fondazione Torino Musei, in collaborazione con la città di Torino, la regione Piemonte e Palazzo Madama, con il patrocinio della Farnesina e del ministero della Cultura. La mostra sarà esposta fino al 23 maggio. (segue) (Seb)