Scuola: Marti (Lega), via libera a mozione su sicurezza insegnanti

- "Aggressività e violenza, di qualsiasi genere, non possono essere tollerate in nessun contesto e, in particolare, nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di trasmissione del patrimonio culturale di un popolo". Lo sottolinea in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "Per questo, era urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni. Sono soddisfatto, quindi, del via libera, in commissione Cultura al Senato, alla mozione, fortemente voluta dalla Lega, contro la violenza agli insegnanti. Nello specifico, prevede la costituzione, presso il ministero dell'Istruzione e del Merito, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Ringrazio il ministro Giuseppe Valditara per aver sposato sin da subito questa importante iniziativa a tutela del diritto allo studio e dell'autorevolezza del corpo docente. È importante - conclude - assicurare agli insegnanti e a tutto il personale la possibilità di svolgere le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno e sostenere con ogni mezzo la vita collettiva della scuola".(Rin)