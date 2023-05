Chieti: Gdf, intesa con comune Lanciano per verifica beneficiari prestazioni agevolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato siglato tra il comandante Provinciale della Guardia di Finanza Chieti , colonnello Michele Iadarola e il sindaco di Lanciano , Filippo Paolini, un protocollo d'intesa finalizzato ad intensificare i controlli relativi alla posizione reddituale e patrimoniale dei soggetti beneficiari e del relativo nucleo familiare, di prestazioni sociali agevolate spettanti a cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata. L'accordo siglato ha il reciproco obiettivo di contrastare chi, attraverso raggiri o false dichiarazioni, tenti di beneficiare di misure di aiuto sociale non spettanti. In particolare, la sinergia messa in campo prevede l'iniziativa del comune che segnalerà alla Guardia di Finanza le misure e/o i contesti da cui provengono le dichiarazioni di dubbia veridicità e sulle quali verranno condotte mirate attività di analisi ed approfondimento da parte delle Fiamme Gialle, con l'obiettivo di assicurare l'accesso alle prestazioni agevolate a chi ne ha effettivamente diritto. (Gru)