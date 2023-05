Energia: Spagna, ad aprile l'Algeria torna a essere il primo fornitore di gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha riconquistato ad aprile il primo posto come fornitore di gas naturale della Spagna, con un totale di 34.190 gigawattora nei primi quattro mesi dell'anno, superando gli Stati Uniti. È quanto emerge dall'ultimo bollettino statistico di Enagas, gestore tecnico del sistema del gas spagnolo. In particolare, tra gennaio e aprile, il Paese nordafricano ha fornito 29.312 gigawattora via gasdotto, mentre altri 4.878 gigawattora sono arrivati sotto forma di gas naturale liquefatto (Gnl) via nave, coprendo il 24,2 per cento della domanda totale. Nei primi quattro mesi del 2023, gli Stati Uniti sono stati il secondo maggior esportatore di gas naturale con 34.041 gigawattora fino ad aprile, pari al 24,1 per cento del totale. La Russia è rimasta invece il terzo fornitore, con un totale di 23.810 gigawattora, (16,8 per cento della domanda totale), davanti alla Nigeria, con 20.485 gigawattora (14,5 per cento). Ad aprile la Spagna ha raggiunto un record assoluto di esportazioni di gas naturale via gasdotto verso la Francia, con un aumento del 26,7 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Attraverso le due interconnessioni, Irun nei Paesi Bassi e Larrau in Navarra, il mese scorso è stato registrato un flusso di 6,5 terawattora. (Spm)