Governo: siglata intesa tra dipartimenti Politiche antidroga e Pubblica sicurezza

- Il Capo del dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Molinari e il direttore centrale per i servizi antidroga del dipartimento della Pubblica sicurezza Antonino Maggiore hanno sottoscritto oggi a Roma un protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due amministrazioni. Il protocollo – riferisce una nota – risponde all'esigenza di potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del sistema nazionale di allerta precoce. Quest'ultimo, istituito nel 2009 dal Dipartimento per le politiche antidroga, ha tra i suoi compiti principali quello di identificare nuove droghe potenzialmente dannose per la salute pubblica circolanti sul territorio nazionale e nuove modalità di consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Con la firma del protocollo, dopo una pluriennale fase di collaborazione in via sperimentale, viene sancita formalmente la partecipazione al Sistema del dipartimento della Pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale per i servizi antidroga, anche in considerazione del ruolo decisivo che svolgono, in tale strumento, le informazioni provenienti dai circuiti di polizia. L'implementazione dello Snap, anche attraverso i dati e le informazioni relative ai sequestri di droga, consente alle Autorità sanitarie competenti di avviare con tempestività le procedure di individuazione di nuove droghe - indispensabile passaggio per l'attivazione di un'effettiva risposta sanzionatoria - e permette di diffondere in tempo reale informazioni e alert indispensabili per salvaguardare la salute dei cittadini. (Com)