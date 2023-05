Sudan: leader Movimento liberazione Minnawi, abbiamo ritirato i nostri uomini da Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minni Minnawi, il leader del Movimento di liberazione del Sudan (Slm-Mm) firmatario dell'accordo di pace concluso a Giuba con il governo nell'agosto del 2020, ha ritirato i suoi uomini da Khartum e li ha riposizionati nel Nord Darfur, giustificando la mossa con l'impossibilità di "fermare la guerra assurda" scatenata dai generali Abdel Fattah al Burhan e Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. "Non sosterrò nessuna delle parti in conflitto", ha detto Minnawi in un dichiarazione rilanciata da "Sudan Tribune", sottolinenando di non aver "firmato l'accordo di pace per partecipare a un'altra guerra, ma per amore della pace". Il leader del gruppo, che nel maggio del 2020 ha preso le distanze dalle Forze rapide di supporto (Rsf) di Dagalo, ha spiegato che la ricollocazione dei suoi uomini e delle forze alleate è stata presa per non essere riusciti a fermare la "guerra assurda" scoppiata fra le parti e ad avviare un dialogo inter-sudanese per risolvere le questioni nazionali. In precedenza Minnawi aveva fatto sapere che insieme ad altri gruppi armati le sue forze avevano deciso di intervenire nel conflitto nel tentativo di far cessare i combattimenti. (segue) (Res)