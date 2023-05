Sudan: leader Movimento liberazione Minnawi, abbiamo ritirato i nostri uomini da Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 aprile, il Movimento per la Liberazione del Sudan guidato da Minnawi aveva annunciato la decisione di intervenire negli scontri in corso nel Darfur "per separare i belligeranti dalle autorità locali" al fianco di altri gruppi armati. In un post su Twitter Minnawi, che nel 2021 l'ex premier deposto Abdalla Hamdok aveva nominato governatore del Darfur occidentale, aveva annunciato che "con l'escalation degli scontri armati a Khartum e la loro diffusione in un certo numero di regioni, in particolare nel Darfur, noi, leader dei movimenti armati, abbiamo comunicato e deciso di muovere una forza militare congiunta per separare i belligeranti in collaborazione con le autorità locali, al fine di impedire l'espansione del caos". La dichiarazione faceva riferimento all'accordo concluso dai movimenti armati del Darfur (Darfur Track), firmatari dell'accordo di pace di Giuba, che avevano in particolare dispiegato forze nella città di Al Fashir, capitale dello Stato del Darfur settentrionale, per proteggere i civili. Fra i partecipanti alla forza congiunta ci sono il Movimento per la liberazione del Sudan di Mini Arko Minnawi (Sla-Mm), il Movimento per la liberazione del Sudan guidato da Al Hadi Idress (Sla-Tc), il Raduno delle forze dell'esercito di liberazione del Sudan (Gslf) guidato da Al Tahir Hajar, il Movimento per la giustizia e l'uguaglianza (Jem) guidato da Jebriel Ibrahim e gli Alleati sudanesi guidati da Khamies Abakar. (Res)