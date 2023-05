G20: gruppo di consultazione Youth 20 si riunirà l’11 maggio nell’Università del Kashmir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’11 aprile il governo del Pakistan, attraverso un comunicato del suo ministero degli Esteri, ha espresso “forte indignazione” per la decisione del governo indiano di organizzare eventi del G20 in quello che Islamabad chiama il Jammu e Kashmir illegalmente occupato dall’India o Iiojk (per Nuova Delhi, invece, Srinagar è nel Territorio dell’Unione indiana di Jammu e Kashmir. A sua volta l’India considera occupato illegalmente il territorio kashmiro amministrato dal Pakistan). Il Pakistan ha condannato la “mossa irresponsabile dell’India (…) in totale disprezzo delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”. Islamabad ha accusato Nuova Dehli di “sfruttare la sua appartenenza a un importante raggruppamento internazionale per far avanzare la sua agenza egoistica” e di “essere incapace di agire come un membro responsabile della comunità internazionale”. (Inn)