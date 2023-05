Bosnia: Consiglio ministri riceve progetto legge su regolamentazione settore del vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio estero e delle relazioni economiche della Bosnia Erzegovina ha presentato al Consiglio dei ministri modifiche al progetto di legge sulla regolamentazione della viticoltura e della vinificazione. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Fena". Il titolare del dicastero, Stasa Kosarac, ha affermato che la definizione e l'armonizzazione del testo della legge sono avvenuti "in collaborazione e in pieno coordinamento con i rappresentanti delle istituzioni competenti e con i viticoltori delle due entità del Paese (Repubblica Srpska e Federazione) e del distretto di Brcko". La proposta di legge stabilisce i principi dell'organizzazione del settore del vino, "dall'etichettatura, alla supervisione fino al controllo delle potenzialità di produzione e del mercato". "Con la nuova legge, garantiremo una maggiore competitività e un migliore accesso dei produttori locali ai mercati europei e mondiali", ha affermato Kosarac. Il ministro ha sottolineato che in Bosnia Erzegovina si producono annualmente circa 18 milioni di litri di vino e che l'attuale superficie coltivata è di circa 3.600 ettari, di cui 600 ettari nella Repubblica Srpska (entità serba) e tremila ettari nella Federazione (entità croata e musulmana). Per quanto riguarda il commercio estero, Kosarac ha sottolineato che il Paese esporta di più in Croazia, Serbia e Germania. (Seb)