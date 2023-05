Difesa: sottosegretario Perego partecipa alla conclusione di prima esercitazione cibernetica della Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato, questa mattina, all’evento conclusivo della prima esercitazione cibernetica della Marina militare, denominata Chironex 23-1, svoltosi a bordo della portaerei Cavour, di bandiera della Marina. Lo ha riferito la segreteria del sottosegretario di Stato in un comunicato. “Questa esercitazione permetterà di creare quella resilienza attraverso un percorso evolutivo che percepisco voluto fortemente da tutti gli attori partecipanti” ha affermato il sottosegretario nel suo intervento. “La Marina militare” - ha poi concluso Perego analizzando i dati finali della Chironex- “sta guardando con lungimiranza strategica per l’acquisizione e il mantenimento di quella sovranità tecnologica di cui questo Paese ha bisogno. Questo non può che rendermi fiero di quanto vedo e fate, perché è tutto orientato agli interessi degli italiani, di un Paese orgoglioso delle sue Forze armate”.(Com)