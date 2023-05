Terrorismo: Centinaio (Lega), Francia non sia indulgente con condannati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i partiti e i Paesi democratici hanno il dovere di respingere la violenza come forma di lotta politica. “Lo ricordiamo anche agli Stati nostri alleati, come la Francia, che ancora ospita e rifiuta l'estradizione di terroristi condannati dalla giustizia italiana per omicidi e altri terribili reati. Non può esserci ambiguità, non può esserci indulgenza nei confronti di chi ha sostenuto o sostiene lo scontro armato per condizionare le scelte delle nostre istituzioni, nate con la Costituzione repubblicana". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, a margine delle celebrazioni al Quirinale per il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. "Come ha ricordato il presidente Mattarella, 'il popolo italiano ha rifiutato con decisione l'uso della violenza come arma per la lotta politica'. Quella scelta va ricordata e rinnovata ogni giorno, per impedire il ritorno di tempi bui che sono costati la vita – anche in tempi recenti – a servitori dello Stato e a tante altre persone libere", ha concluso Centinaio. (Rin)