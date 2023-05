Riforme: Boschi (Iv-Az), a Meloni ribadiremo superamento bicameralismo ed elezione diretta premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo disponibili al confronto e al dialogo con il governo, siamo a sostegno delle riforme costituzionali e non cambiamo idea ora che siamo all’opposizione. Come Italia viva insistiamo sul superamento del bicameralismo paritario e abbiamo proposto l’elezione diretta del presidente del Consiglio sul modello del ‘sindaco d’Italia’. E’ nel nostro programma elettorale ed è questo che diremo al presidente del Consiglio”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, parlando con i cronisti a palazzo Montecitorio. “Non è vero che l'elezione diretta del presidente del Consiglio comporti uno svilimento del ruolo del presidente della Repubblica che tutt’altro mantiene un ruolo di garanzia”, ha poi precisato. L’elezione diretta “serve per far tornare a scegliere i cittadini”, ha concluso Boschi.(Rin)