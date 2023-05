Municipio Roma X: Ferrara-Di Pillo (M5s), stagione balneare e deleghe, chissà che fine hanno fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante M5s al Consiglio Nazionale per la circoscrizione Centro Italia e vice-presidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara e la ex presidente Municipio X, Giuliana Di Pillo, in una nota dichiarano: "Incredibile, dopo tanti annunci diffusi ad arte sui principali quotidiani da Gualtieri e Falconi sull'apertura della stagione balneare per le spiagge libere domani 10 maggio, tanto strombazzare ma tutto fermo. Sono tutti troppo stanchi, reduci dal successo del 75esimo raduno dei carabinieri per poter pensare e muoversi ad installare ombrai, docce, cestini per i rifiuti, rubinetti per le fontanelle, posizionare pattini, rimuovere i cumuli di rifiuti dalle spiagge libere e così prepararle per la già avviata bella stagione". "Non era meglio quando nel Municipio X c'era qualcuno - per inciso noi - che le spiagge libere le curava come piante da far fiorire? Noi, che abbiamo ripristinato la legalità abbattendo i chioschi abusivi ed abbiamo garantito tutti i servizi essenziali come sulla spiaggia S.P.Q.R., nostro fiore all'occhiello", spiegano. (segue) (Com)