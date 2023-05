Municipio Roma X: Ferrara-Di Pillo (M5s), stagione balneare e deleghe, chissà che fine hanno fatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eppure non è stato semplice garantire quel livello di prestazioni perché abbiamo operato in condizioni difficili, spesso proibitive. Condizioni lasciate in eredità dal malgoverno dello stesso colore politico di quello attuale, con il Municipio commissariato ed innumerevoli abusi perpetrati a danno di quello ora definito il Mare di Roma. Come si sarebbe comportata l'attuale giunta se avesse trovato le spiagge nelle stesse condizioni che noi abbiamo ereditato? Dopo tutte le bugie di Falconi - stagione al via anzi no - e di Gualtieri – deleghe a me anzi no -, allora è meglio sostituire questa maggioranza con un'altra guidata dal M5s. Sarebbe sicuramente di ristoro per il nostro territorio: per questa ragione, domani, in controcorrente con l'atteggiamento omissivo e inerte di questa amministrazione, andremo ad inaugurare le spiagge libere. Passeggeremo sul lungomare per verificare la situazione: se per domenica è ancora in alto mare, con le fontanelle prive di rubinetti, vuol dire che saremo noi a portare refrigerio e sollievo ai bagnanti distribuendo bottigliette d'acqua fresche", concludono. (Com)