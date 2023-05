Ucraina: Parlamento Ue approva proroga sospensione dazi su prodotti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato la proposta di rinnovare per un altro anno la sospensione dei dazi all'importazione, dei dazi antidumping e delle misure di salvaguardia sulle esportazioni ucraine verso l'Unione Europea. La proposta è stata approvata con 537 voti favorevoli, 42 contrari e 38 astensioni. "La sospensione dei dazi si applica ai prodotti ortofrutticoli soggetti al sistema dei prezzi di entrata, nonché ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari. I prodotti industriali sono soggetti a dazi zero dal primo gennaio 2023 in base all'Accordo di associazione Ue-Ucraina, quindi non sono inclusi nella nuova proposta", si legge in un comunicato stampa del Parlamento europeo. "Queste misure sono fondamentali per rafforzare la resistenza dell'Ucraina, mentre lavoriamo per far progredire la sua graduale integrazione nel mercato interno dell'Ue. La nostra solidarietà con l'Ucraina è coerente, trasparente e solida, ed è stata ulteriormente rafforzata dallo status di candidato dell'Ucraina all'Ue. Il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea", ha dichiarato la relatrice Sandra Kalniete (Ppe). Una volta approvata dal Consiglio dell'Ue, la misura sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue e si applicherà il giorno successivo alla sua pubblicazione. (Beb)