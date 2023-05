Energia: Borchiellini (Energy Center), il prossimo 14 e 15 giugno Torino capitale del settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 14 e 15 giugno si svolgerà l’ottavo convegno internazionale Aige/Iieta sui temi riguardanti l’energia. Ad ospitare l’evento sarà l’Energy Center del Politecnico di Torino. ‘Agenzia Nova’ ha intervistato il direttore del Centro Romano Borchiellini.Cosa possiamo aspettarci dal convegno previsto per il prossimo 14 e 15 giugno?Il convegno Aige rappresenta un momento in cui si uniscono sia le riflessioni accademiche che industriali. Quest’anno abbiamo cercato di rafforzare ulteriormente questi momenti di incontro. L’accademia presenterà quelle che sono le ricerche più attuali in campo energetico e allo stesso tempo si assisterà a delle interazioni tra politica e imprenditoria dove si andrà ad esplorare il futuro dell’energia. (segue) (Rpi)