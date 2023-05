Energia: Borchiellini (Energy Center), il prossimo 14 e 15 giugno Torino capitale del settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Quali sono i punti salienti del programma?Il primo giorno ci sarà una tavola rotonda con tra gli altri Gse, Rse, Enea e ministeri dove si parlerà di Humanising Energy. Umanizzare l'energia significa sostanzialmente portare il cittadino al centro del problema. Vuol dire ragionare sul tema energia, avendo presente che questa transizione non potrà essere fatta se non si porterà all'interno di tutto il processo le singole persone. Qui sentiremo la posizione delle istituzioni e delle aziende. La tavola rotonda sarà coordinata dal segretario generale del World energy Council. Nel secondo giorno invece, ci sarà una speech molto importante, quella di Marco Margheri, lead di Eni negli Stati Uniti: da lui speriamo ci arrivi la visione per il futuro dell'energia che si ha oltreoceano. Alla speech seguirà un momento di dibattito con l'accademia.Quale ruolo ha l'Energy Center sulle questioni energetiche?L'obiettivo della sinergia tra istituzioni, imprenditoria e ricerca è un must per tutte le università, in particolare per il Politecnico e in particolare l'Energy Center che organizza il convegno. Vogliamo rafforzare questa intesa. Sul transizione energetica prediligiamo una visione più ampia e completa rispetto agli approcci fatti di slogan. Inoltre siamo impegnati anche sul tema dello Humanising Energy, con i nostri studi sulle comunità energetiche e lo sviluppo del tema dello Human developer index e su come questo indice sta cambiando nel tempo. Crediamo che sia necessario un movimento dal basso di tutti i cittadini che, diventando consapevoli, cambino le loro abitudini e le richieste che fanno al mondo politico.