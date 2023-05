Energia: Borchiellini (Energy Center), il prossimo 14 e 15 giugno Torino capitale del settore energetico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di ‘umanizzazione dell’energia’ ci si riferisce spesso ad una forbice che si allarga sempre di più tra poveri e ricchi, ci può spiegare come questo si applica a livello energetico e quali sono le soluzioni che si possono applicare per affrontare il problema?Quando parliamo di povertà energetica ci riferiamo a due situazioni: chi ha un livello economico così basso da non riuscire ad acquistare energia e i paesi e persone che non riescono proprio ad accedere all’energia, perché non ce l’hanno disponibile. Nel primo caso questo può cambiare con scelte politiche, non è un tema strettamente energetico. Mentre nel secondo, c’è un problema di pianificazione energetica: è necessario che venga fatta in un certo modo con una produzione locale o la costruzione di infrastrutture di trasporto d’energia. Sul primo tipo di povertà energetica si possono fare solo analisi di scenario, per rendere meno debole una nazione dal punto di vista degli stress energetici. Gli avvenimenti recenti, anche nel nostro paese, ci hanno mostrato questo in modo evidente. Per il secondo caso, che non è Italiano e Europeo ma riguarda soprattutto i paesi in via di sviluppo, noi abbiamo da tempo un’attività in atto di studio a livello di energia e sviluppo. Abbiamo una task force attiva e soprattutto, vorrei citare anche il fatto che qui hanno svolto il dottorato gli studenti africani che Eni ha premiato con gli Eni Awards, che hanno parlato proprio di queste tematiche nelle loro tesi. In linea generale le risposte non dipendono da noi. Noi possiamo solo cercare di capire bene il problema ed eventualmente dare strumenti per fare delle scelte, ma si tratta di scelte politiche che tra l’altro hanno una portata non trascurabile. (Rpi)