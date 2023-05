Speciale energia: Serbia, ministra Djedovic, transizione e indipendenza energetica compiti principali governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Transizione e indipendenza sono i due compiti principali del governo della Serbia nel campo energetico. Lo ha affermato la ministra serba dell'Energia, Dubravka Djedovic, nel discorso di apertura al Forum energetico che si tiene a Belgrado (Bef 2023), come ha riportato la stampa locale. "Dipendiamo in gran parte dall'energia ottenuta dal carbone e in futuro dovremo rafforzare il nostro potenziale idroelettrico", ha detto Djedovic. "La produzione economica nel nostro Paese è in crescita e avremo bisogno di produrre quanta più elettricità possibile per soddisfare le esigenze dell'economia e dei cittadini", ha aggiunto la ministra serba. A tal proposito, Djedovic ha affermato che si sta lavorando su più fronti, “tra nuove centrali solari e idroelettriche", e che si prevede "l'adozione di un piano di investimenti prioritari nell'energia del valore di oltre 15 miliardi di euro, di cui oltre 10 miliardi destinati a nuove capacità energetiche con partner strategici, principalmente Unione europea, Stati Uniti e Cina". Ai lavori del Forum hanno preso parte anche il ministro dell'Energia della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Petar Djokic, e l'omologo bulgaro, Rosen Hristov. (Seb)