Speciale energia: colloqui tra Egitto e Banca mondiale su gas naturale, emissioni, idrogeno e settore minerario

- L’Egitto intende rafforzare la cooperazione con la Banca mondiale nei settori del gas, dell’idrogeno, della riduzione delle emissioni di CO2 e dell'estrazione mineraria. E’ quanto emerge dall’incontro del ministro egiziano del Petrolio, Tarek El Molla, con il direttore regionale per gli affari infrastrutturali in Medio Oriente e Nord Africa presso la Banca mondiale, Paul Noumba. Secondo un comunicato della parte egiziana, El Molla ha sottolineato “l'importanza del partenariato strategico del settore petrolifero con la Banca mondiale in molti campi, compreso il progetto di consegna del gas alle utenze domestiche”. L’esponente del governo nordafricano ha parlato poi dell'East Mediterranea Gas Forum (Emfg), organizzazione regionale con sede al Cairo che annovera tra i suoi membri anche l’Italia, per aumentare il coordinando regionale nel comparto energetico. El Molla ha presentato le misure che sono state intraprese per migliorare il clima per gli investimenti nel settore minerario e ridurre le emissioni di CO2. Da parte sua, Noumba ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'Egitto come polo energetico regionale, promettendo sostegno al Paese negli investimenti per ridurre le emissioni di carbonio e la fornitura di gas all'Europa in collaborazione con i Paesi limitrofi. L’esponente della Banca mondiale ha ricordato, infine, come l'Europa stia cercando di accelerare i progetti di idrogeno verde e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. (Cae)