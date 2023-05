Speciale energia: Enel lancia un nuova rendicontazione digitale e integrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha lanciato il rivoluzionario sito web, “Beyond Reporting 2022” dedicato al reporting integrato, una piattaforma digitale che racconta l'approccio strategico e sostenibile del Gruppo attraverso le performance in ambito economico, finanziario, sociale, ambientale e di governance; le prospettive a medio e lungo termine; la strategia e l'impegno per una crescita sostenibile. Questo nuovo, rivoluzionario strumento mette in risalto il modello di business integrato e sostenibile del Gruppo nonché il ruolo di leader nella creazione di un sistema energetico accessibile, sicuro e sostenibile, nella decarbonizzazione della generazione di energia, nello sviluppo delle energie rinnovabili e dei sistemi di accumulo, nonché nel potenziamento delle reti di distribuzione come fattori abilitanti per la transizione energetica. (Com)