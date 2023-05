Speciale energia: Rubano (FI), massimo impegno Forza Italia per persone in difficoltà e personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al lavoro per decreto Legge n. 34 'Bollette e Sanità'. Avremo sensibilità ed attenzione per le persone in difficoltà e per il personale sanitario. Dalla parte della gente, ogni giorno". Lo ha evidenziato sui social il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo azzurro in commissione Finanze. "Sul tema si è svolta – ha poi aggiunto Rubano – una riunione con il nostro Presidente Paolo Barelli, durante la quale abbiamo ribadito l'importanza dell'efficace sinergia tra il Gruppo Forza Italia ed il Governo. Con Barelli abbiamo attivato una proficua interlocuzione con i presidenti delle Commissioni Finanze e Sanità , Marco Osnato e Ugo Cappellacci. Forza Italia garantirà, come sempre, il massimo impegno in Commissione e in Aula sul Dl Bollette e Sanità.", ha concluso il capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze. (Rin)