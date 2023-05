Speciale energia: Verona, comune avvia processo autoproduzione energetica di edifici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del comune di Verona ha avviato il progetto per arrivare, entro il 2030, a produrre per i propri edifici pubblici energia da fonti rinnovabili, ovvero utilizzando pannelli fotovoltaici e geotermia. Il comune si è affidato all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile e al supporto tecnico operativo di Agsm. "La vera novità rispetto al passato, sta nella scelta di dotarsi di una strategia che a medio e lungo termine possa davvero raggiungere gli obiettivi prefissati - ha spiegato l'assessore alla Transizione ecologica, Tommaso Ferrari -. Un percorso che condivideremo con le istituzioni pubbliche ma anche con gli stakeholder e le categorie imprenditoriali del territorio, perché è una sfida complessa che guarda lontano e che punta ad allineare Verona alle città più virtuose in tema di transizione ecologica. La scelta di collaborare con Aess va nella direzione di dare organicità di indirizzo a questo percorso, e lo facciamo grazie ad un partner competente e qualificato che affiancherà i nostri uffici". (Rev)