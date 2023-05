Ucraina: ministra Esteri tedesca, Cina può svolgere ruolo significativo per la pace, se si decide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, la Cina può svolgere “un ruolo significativo” per la pace in Ucraina, “se si decide” in tal senso. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbcok, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo con l'omologo cinese, Qin Gang, che ha incontrato oggi a Berlino. L'esponente del governo federale ha definito “positivo” il colloquio telefonico tra i presidenti di Cina e Ucraina, Xi Jinping e Volodymyr Zelensky, Baerbock ha quindi evidenziato che iniziative e accordi per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina devono rispettare la Carta dell'Onu, con il rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dei confini del Paese aggredito. (Geb)