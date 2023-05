Pakistan: Khan, dietro l’arresto donazioni sospette legate al progetto dell’Università Al Qadir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan è stato preso in custodia dal corpo paramilitare dei Rangers oggi all’esterno dell’Alta corte di Islamabad. Neanche la Corte, secondo la stampa, era a conoscenza dello sviluppo. Il politico si era recato al tribunale per altre udienze, essendo coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, per alcuni dei quali sono stati emessi mandati d’arresto. Nei mesi scorsi diversi tentativi di arrestare il leader sono andati a vuoto. L’Alta corte della capitale gli ha concesso e prorogato più volte la cauzione preventiva. L’arresto è stato accompagnato dal divieto di raduni ai sensi della Sezione 144 del Codice di procedura penale imposto dalla polizia di Islamabad per prevenire incidenti. Il Pti, confermando l’arresto su Twitter, ha sostenuto che Khan è stato “sequestrato”, “spintonato” e perfino “torturato” e che il suo avvocato è stato “ferito”. Il Pti ha esortato “il popolo coraggioso del Pakistan” a “uscire allo scoperto e difendere il suo Paese”. (segue) (Inn)