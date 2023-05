Pakistan: Khan, dietro l’arresto donazioni sospette legate al progetto dell’Università Al Qadir (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khan, che è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile 2022, per i molti procedimenti a suo carico sostiene di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. L’ex premier, 70 anni, ha ancora un largo seguito e ha promosso diverse manifestazioni di protesta. Ogni provvedimento della giustizia incontra l’opposizione dei suoi sostenitori; spesso le contestazioni degenerano in violenza e sono seguite dall’apertura di nuove inchieste, anche per ipotesi di reato della gravità del terrorismo. Per il “caso Toshakhana”, riguardante le presunte irregolarità nella gestione dei doni ricevuti da dignitari stranieri, lo scorso 21 ottobre Khan è stato interdetto dalle cariche pubbliche per cinque anni dalla Commissione elettorale, che ha anche deferito il caso all’autorità giudiziaria, ritenendo Khan coinvolto in “atti di corruzione” per aver reso dichiarazioni false ed erronee. L’organismo elettorale si è pronunciato dopo aver esaminato un esposto ricevuto da politici della coalizione di governo e ascoltato la controparte, che ha ammesso la compravendita di alcuni doni (diversi orologi e gemelli, un anello e una penna) ricevuti da capi di Stato quando era primo ministro: Khan ha detto di aver comprato i doni dal Toshakhana per 21,56 milioni di rupie e di averli rivenduti per 58 milioni. (Inn)