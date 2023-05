Municipio Roma XV: Ztl verde, assessore capitolino, caldaie non pesano su inquinanti da ridurre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi approfondimenti le emissioni delle caldaie non incidono sugli inquinanti che è necessario ridurre secondo le normative europee e per cui il Campidoglio ha programmato limitazioni al traffico con la Ztl verde. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, intervenendo nel corso del consiglio straordinario a tema al Municipio Roma XV. "Il 95 per cento delle caldaie è in metano e non incide su questi inquinanti, la No2 e la Pm10 che vanno ridotti. Il 59 per cento della produzione di No2 è dato dal trasporto privato nella nostra città. Il piano della Regione Lazio ci fa abbassare dell'11 per cento questa percentuale per entrare nei limiti di No2 e Pm10. Non è un provvedimento di mobilità ma di salute pubblica". (Rer)