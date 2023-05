Bosnia: operazione di polizia "Start" contro criminalità organizzata a Sarajevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse località del comune di Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, è scattata stamane l'operazione di polizia "Start". Per ordine del tribunale della Bosnia Erzegovina, di quello cantonale del comune di Sarajevo e in collaborazione con l'Europol, i membri della polizia bosniaca hanno effettuato perquisizioni su vari locali appartenenti a più 10 persone fisiche e giuridiche sospettate dei reati di criminalità organizzata, abuso d'ufficio, ricettazione e riciclaggio. Si ritiene che le attività derivanti abbiano portato a guadagni multimilionari. Come scrive l'emittente "N1", anche l'appartamento del sindaco del comune di Stari Grad, Ibrahim Hadzibajric, è stato perquisito, così come i locali del comune e altre località della capitale. Dopo il completamento delle attività, i pubblici ministeri prenderanno una decisione su eventuali ulteriori attività nei confronti di tutti i sospettati del caso.(Seb)