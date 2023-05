Difesa: esercitazioni Joint Stars 2023 in Sardegna, inizia la fase interagenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Posti medici avanzati della Croce Rossa Italiana per soccorrere i feriti, attività mirate a contrastare il contrabbando, cyber operations, gestione sfollati, evacuazione profughi, check point per fronteggiare traffici illeciti via terra, scandagliamento dei mari da parte di assetti navali specializzati: inizia la fase interagenzia della Joint Stars 2023, l'esercitazione nazionale più importante della Difesa, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). Come si legge in un comunicato, questa fase terminerà il 14 maggio e vedrà ben 28 eventi esercitativi che interesseranno, oltre a reparti di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, anche assetti della Guardia di Finanza, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Croce rossa italiana e della Capitaneria di porto. Lo scopo è incrementare l'integrazione e l'interoperabilità tra le componenti delle Forze Armate e le altre articolazioni dello Stato coinvolte nella gestione dell'ordine pubblico, nelle attività di contrasto al terrorismo e ai traffici illeciti, nel soccorso ai profughi e nella gestione delle situazioni emergenziali. A Capo San Lorenzo assetti specialistici dell'Arma dei Carabinieri svolgeranno attività di Polizia di Stabilità. Nel corso di operazioni, mirate al controllo del territorio e alla ricerca di criminali, condurranno posti di controllo e perquisizioni anche con l'intervento di unità del Reparto Operativo Speciale (Ros). A Decimomannu, personale del Comando delle Operazioni Spaziali (Cos), del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) dell'Arma e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco seguiranno un simulato rientro in atmosfera terrestre dei resti di un razzo impiegato per immettere satelliti in orbita, intervenendo sul luogo dell'impatto per svolgere l'analisi e la decontaminazione dell'area, in una cornice di sicurezza garantita da reparti di Polizia Militare dei Carabinieri. (segue) (Com)