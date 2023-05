Difesa: esercitazioni Joint Stars 2023 in Sardegna, inizia la fase interagenzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marina militare, Guardia di finanza e Guardia costiera pattuglieranno le acque antistanti la città di Cagliari per un'attività complessa di contrasto al contrabbando in mare, che vedrà l'impiego iniziale del pattugliatore multiruolo “Monte Sperone" e di un Atr-72, in servizio nei reparti navali e aerei delle Fiamme Gialle. Il velivolo localizzerà un'imbarcazione sospetta al largo della costa sarda e, dopo avere acquisito i dati identificativi dei cellulari del personale a bordo, allerterà via radio le unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera disponibili in zona, che avranno il compito di abbordare il natante sospetto e scortare a terra i componenti dell'equipaggio per i successivi adempimenti di polizia giudiziaria. La Croce Rossa Italiana partecipa all'esercitazione con un Posto medico avanzato, che sarà in azione per attività di primo soccorso e screening sanitario e triage anti-Covid di personale soccorso in mare. In particolare, si simulerà l'avvistamento, a circa 15 miglia nautiche dalla costa, di alcuni barconi in condizioni di precaria stabilità, uno dei quali si capovolgerà. Motovedette veloci della Guardia Costiera e delle Fiamme Gialle, con a bordo team sanitari della Croce Rossa, si dirigeranno alla massima velocità sul luogo dell'avvistamento dando inizio all'attività di ricerca e soccorso dei naufraghi. Previsto anche l'intervento di elicotteri dell'Aeronautica Militare, che effettueranno le evacuazioni mediche (Medevac). Le Forze armate, i Corpi armati e non dello Stato e la Protezione civile si addestreranno per mantenere un elevato livello di prontezza ed efficienza, allo scopo di reagire prontamente in qualsiasi tipo di emergenza.​ (Com)