Medio Oriente: la Siria condanna il bombardamento di Israele su Gaza

- La Siria ha condannato l'operazione di Israele nella Striscia di Gaza e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime rimaste uccise nei bombardamenti compiuti dalle Forze di difesa israeliane (Idf), tra la notte e l'alba di questa mattina nell'enclave palestinese. Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il ministero degli Esteri siriano, sottolineando la piena solidarietà di Damasco al popolo palestinese e il suo continuo sostegno alla "giusta causa", ovvero la creazione di uno Stato palestinese. Gli attacchi “criminali” di Israele “non faranno che aumentare l'impegno e la determinazione del popolo palestinese nella lotta per l'ottenimento dei loro diritti". La Siria ha inoltre chiesto "passi concreti per porre fine ai massacri israeliani contro il popolo palestinese" e che "i responsabili israeliani di questi crimini non tentino, attraverso gli attacchi, di nascondere le loro crisi interne". (segue) (Lib)