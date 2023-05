Medio Oriente: la Siria condanna il bombardamento di Israele su Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa una quarantina di cacciabombardieri israeliani hanno bombardato dieci obiettivi nella Striscia di Gaza, tra siti per la produzione di armamenti e postazioni militari della Jihad islamica. All'operazione hanno partecipato anche squadre speciali dello Shin Bet, il servizio segreto interno. Stando a quanto comunicato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), nell'operazione sono rimasti uccisi finora almeno 12 miliziani della Jihad islamica. Il bilancio dei morti è attualmente pari a 13, mentre il numero di feriti è salito a 20, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa palestinesi "Wafa" e "Shehab". Le Idf hanno annunciato che tra le vittime dell'operazione, effettuata in coordinazione con i servizi di intelligence interna (Shin Bet), figurano tre capi del movimento Jihad islamico, tra i quali il comandante della regione nord, Khalil al Bahtimi, considerato responsabile del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza negli ultimi mesi. Secondo le Idf, inoltre, nel bombardamento è morto anche il segretario del consiglio militare delle Brigate al Quds, Jihad Ghannam, e uno degli organizzatori delle operazioni in Cisgiordania, Tariq Ezz el Din. La fazione del Jihad islamico ha annunciato rappresaglie. (Lib)