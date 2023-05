Terrorismo: al Quirinale le celebrazioni per la Giornata della memoria con Mattarella e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- E’ cominciato con la deposizione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di una corona di fiori in via Caetani, davanti alla lapide che ricorda il sacrificio dell’onorevole Aldo Moro, il “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Le celebrazioni - si legge in una nota - sono poi proseguite al Quirinale dove si è svolta la cerimonia di commemorazione condotta da Valentina Cervi e aperta da un filmato realizzato da Rai Storia, a cui hanno assistito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel corso della mattinata sono intervenuti la giornalista e saggista Benedetta Tobagi e lo storico Guido Formigoni e la conduttrice Valentina Cervi ha letto alcuni brani tratti da interventi e testimonianze di Walter Tobagi, Marisa Russo, Giampaolo Mattei, Eugenio Occorsio e Aldo Moro. Alla cerimonia, conclusasi con l'intervento del presidente della Repubblica, erano presenti, con i familiari e i rappresentanti delle Associazioni delle vittime del terrorismo, il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, in rappresentanza della Corte Costituzionale, il segretario generale, esponenti del governo, del Parlamento e autorità civili e militari. Infine su incarico del presidente Mattarella, il Consigliere Francesco Saverio Garofani ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Aldo Moro a Torrita Tiberina. (Com)